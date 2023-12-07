– Карпин до интервью понимал, что решение о проведении матча принято судьей. Он объяснил, почему именно в такой манере говорил из-за того, что до конца не верил, что именно судья принимал решение. Его слова были сказаны в адрес официального лица матча. Карпин сказал, что готов принять наказание, но чтобы его действия были направлены на то, что в таких условиях играть нельзя и надо принимать решение об изменениях в календаре РПЛ.
После разговора было объявлено решение: за оскорбительное поведение в отношение официального лица матча дисквалифицировать на 2 матча, из которых один матч – условно, а также оштрафовать Карпина на 200 тыс рублей, – цитирует Григорьянца "РБ Спорт".
7 декабря КДК РФС вынес решение о применении дисквалификации к главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину сроком на 2 матча, один из которых условно. Причиной наложения санкций стало оскорбительное высказывание со стороны 54-летнего специалиста в адрес лица, принимавшего решение о проведении выездной игры 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2) в условиях непогоды. Матч проходил под сильным снегопадом. "Ростов" Валерия Карпина идет 10-м в таблице чемпионата России, набрав 20 очков.
Глава КДК РФС: слова Карпина были сказаны в адрес официального лица матча
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил решение дисквалифицировать и оштрафовать главного тренера "Ростова" Валерия Карпина за оскорбительные слова в адрес официального лица РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"