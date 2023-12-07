– Я близок к назначению в "Спартак"? Нет, это неправда, – цитирует 43-летнего испанца Sport24.
7 декабря журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что бывший спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта может сменить Пола Эшуорта на аналогичной должности в "Спартаке". Отмечалось, что руководство "красно-белых" находится в продвинутой стадии переговоров по поводу назначения 43-летнего испанца. Напомним, в октябре нынешнего года Рибалта ушел из французского "Марселя".
По сведениям источника, нынешний спортдиректор Пол Эшуорт наиболее вероятно останется в клубе, но займет другую должность с функционалом, который не будет пересекаться с обязанностями нового спортдира. Помимо Рибалты, руководство "Спартака" ведет переговоры с рядом других кандидатов, однако шансы Рибалты называются как наиболее предпочтительные.
Экс-спортдиректор "Зенита" Рибалта: я близок к назначению в "Спартак"? Нет, это неправда
Бывший менеджер "Зенита" Хавьер Рибалта опроверг слухи о своем возможном назначении на должность спортивного директора "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"