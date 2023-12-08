Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
19:00
УралНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
22:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
ЛансНе начат

Гранат: не ожидал таких результатов от "Крыльев". На победу "Спартака" я бы не ставил

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший защитник "Спартака" Владимир Гранат поделился своим прогнозом на матч красно-белых с "Крыльями Советов" в 18 туре РПЛ.
Фото: "СЭ"
Экс-игрок московского "Спартака" и сборной России Владимир Гранат выразил неуверенность в том, что московский клуб сможет одержать победу в предстоящем туре чемпионата России, а также похвалил футбол, в который играют "Крылья Советов".

"На победу "Спартака" я бы не ставил, потому что "Крылья" выглядят достаточно неплохо. Жду атакующий и яркий футбол. Честно, не ожидал таких результатов от "Крыльев". Понятно, что там квалифицированный тренер, который не первый год работает с командой. Отрезками они играли хорошо, а сейчас — весь круг. Это приятно удивляет", — приводит слова Граната источник.

"Спартак" и "Крылья Советов" сойдутся в рамках 18-го тура чемпионата России 9-го декабря в Москве. Этот матч станет последним официальным для обеих команд в 2023-м году. На данный момент "Крылья Советов" располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице. "Спартак" - на 7-м. Команды в таблице разделяют два очка.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Гранат Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится