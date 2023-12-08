Экс-игрок московского "Спартака" и сборной России Владимир Гранат выразил неуверенность в том, что московский клуб сможет одержать победу в предстоящем туре чемпионата России, а также похвалил футбол, в который играют "Крылья Советов".
"На победу "Спартака" я бы не ставил, потому что "Крылья" выглядят достаточно неплохо. Жду атакующий и яркий футбол. Честно, не ожидал таких результатов от "Крыльев". Понятно, что там квалифицированный тренер, который не первый год работает с командой. Отрезками они играли хорошо, а сейчас — весь круг. Это приятно удивляет", — приводит слова Граната источник.
"Спартак" и "Крылья Советов" сойдутся в рамках 18-го тура чемпионата России 9-го декабря в Москве. Этот матч станет последним официальным для обеих команд в 2023-м году. На данный момент "Крылья Советов" располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице. "Спартак" - на 7-м. Команды в таблице разделяют два очка.
Источник: "Чемпионат"
Гранат: не ожидал таких результатов от "Крыльев". На победу "Спартака" я бы не ставил
Бывший защитник "Спартака" Владимир Гранат поделился своим прогнозом на матч красно-белых с "Крыльями Советов" в 18 туре РПЛ.
Фото: "СЭ"