"У него легкое недомогание, ничего серьезного. Нет рецидива старой травмы, у Дмитрия все нормально. Конечно, на сборах он уже будет готов тренироваться. Пусть "Зенит" более подробно комментирует его состояние", - цитирует агента Metaratings.
Дмитрий Васильев, играющий на позиции опорного хавбека, пропустит игру "Зенита" в рамках 18-го тура РПЛ против "Пари НН". Напомним, футболист получил травму в 8-м туре с казанским "Рубином" (3:0). Позднее у игрока был диагностирован перелом плюсневой кости.
В нынешнем сезоне 19-летний российский полузащитник провел на поле 317 минут за "Зенит" и не отличился голевыми действиями в 4 матчах чемпионата страны и 4 в Кубке России.
Агент: у Васильева нет рецидива травмы. На сборах "Зенита" он уже будет готов тренироваться
Агент полузащитника "Зенита" Дмитрия Васильева Андрей Талаев рассказал о физическом состоянии своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"