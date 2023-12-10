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Маслов: готов рассмотреть вариант с уходом из “Спартака” зимой

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Защитник московского “Спартака” Павел Маслов готов сменить клубную прописку в ближайшее время.
Фото: "Матч ТВ"
– Рассматриваю вариант с арендой. Зависит от того, кто и что будет здесь. Все зависит от вводных. Не разговаривал с Абаскалем о своем игровом времени. Просто жду. Готов рассмотреть вариант с уходом из клуба зимой.

23-летний Павел Маслов находится в системе московского “Спартака” с 2018 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 700 тысяч евро. В нынешнем сезоне Маслов в общей сложности принял участие в в четырех матчах. Он провел на поле 225 минут.

Источник: “РБ Спорт”

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