– Рассматриваю вариант с арендой. Зависит от того, кто и что будет здесь. Все зависит от вводных. Не разговаривал с Абаскалем о своем игровом времени. Просто жду. Готов рассмотреть вариант с уходом из клуба зимой.
23-летний Павел Маслов находится в системе московского “Спартака” с 2018 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 700 тысяч евро. В нынешнем сезоне Маслов в общей сложности принял участие в в четырех матчах. Он провел на поле 225 минут.
Источник: “РБ Спорт”
Маслов: готов рассмотреть вариант с уходом из “Спартака” зимой
Защитник московского “Спартака” Павел Маслов готов сменить клубную прописку в ближайшее время.
Фото: "Матч ТВ"