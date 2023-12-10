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Деограсия – об игре с “Сочи”: первый тайм был просто ужасен

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Главный тренер “Оренбурга” Давид Деограсия прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с “Сочи” (1:1) в 18-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
— Понятно, взять одно очко лучше, чем проиграть, но мы хотели сегодня здесь выиграть. Мы доходили до штрафной соперника, но не попадали в створ. Нам сложно даются последние матчи. Первый тайм был просто ужасен. Во второй половине сыграли уже лучше.

Сегодня, 10 декабря 2023 года, “Оренбург” сыграл с “Сочи” в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Данная встреча состоялась в Сочи на местном стадионе “Фишт”. Игра закончилась ничейным результатом – 1:1. Примечательно, что подопечные Давида Деограсии отыгрались в самой концовке – на 94 минуте в их составе отличился Данила Хотулев.

Напомним, “Оренбург” имеет в собственном активе 15 очков. Он занимает 14 место в турнирной таблице.

Источник "Матч ТВ"

Оренбург Деограсия Сочи
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