— Понятно, взять одно очко лучше, чем проиграть, но мы хотели сегодня здесь выиграть. Мы доходили до штрафной соперника, но не попадали в створ. Нам сложно даются последние матчи. Первый тайм был просто ужасен. Во второй половине сыграли уже лучше.
Сегодня, 10 декабря 2023 года, “Оренбург” сыграл с “Сочи” в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Данная встреча состоялась в Сочи на местном стадионе “Фишт”. Игра закончилась ничейным результатом – 1:1. Примечательно, что подопечные Давида Деограсии отыгрались в самой концовке – на 94 минуте в их составе отличился Данила Хотулев.
Напомним, “Оренбург” имеет в собственном активе 15 очков. Он занимает 14 место в турнирной таблице.
Источник "Матч ТВ"
Деограсия – об игре с “Сочи”: первый тайм был просто ужасен
Главный тренер “Оренбурга” Давид Деограсия прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с “Сочи” (1:1) в 18-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"