- Расстроился ли после срыва трансфера в "Аякс"? Да нет, нормально всё. Значит, так и должно было произойти. Всё, что ни делается - всё к лучшему. Мысли о Европе? Сейчас все мысли здесь, я тут, - приводит слова Сперцяна "Чемпионат".
23-летний атакующий полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян является одним из игровых лидеров своего клуба. В текущем сезоне на счету воспитанника клубной академии чёрно-зелёных 21 матч во всех турнирах, 8 забитых голов и 4 ассистентских действия. Ранее появлялась информация о предметном трансферном интересе к Сперцяну со стороны голландского "Аякса".
После 18 туров Российской премьер-лиги "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков.
Сперцян: если трансфер в "Аякс" сорвался - значит, так и должно было произойти
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал о своём отношении к срыву возможного трансфера в амстердамский "Аякс".
Фото: ФК "Краснодар"