- Раздевалка сильно потеряет, если Георгий уйдёт. Я хочу, чтобы он остался и приносил пользу команде. Он важен и в раздевалке, и на поле. Но я не могу говорить за Георгия. Он примет лучшее решение для себя. Если захочет уйти, то все поймут. Лично я хочу, чтобы Джикия продолжил писать свою историю в "Спартаке", - передаёт слова Чернова Matchtv.ru.
30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне утратил место в основном составе красно-белых. В течение осенней части сезона футболист сыграл в 9 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями, при этом свой последний матч в Российской премьер-лиге Георгий сыграл 2 сентября 2023 года.
Ранее генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал, что переговоры о продлении истекающего в конце сезона контракта Джикии с клубом состоятся.
Никита Чернов: если Джикия захочет уйти из "Спартака", то все поймут. Но раздевалка сильно потеряет
Защитник "Спартака" Никита Чернов ответил на вопрос о перспективах в команде центрального защитника Георгия Джикии.
Фото: РПЛ