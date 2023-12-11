– Мой прогноз, когда мы будем играть в еврокубках? Думаю, через десять лет с нас снимут дисквалификацию — получается, в 2034 году будем играть. Мы заложники ситуации, нам ничего не остается делать.
Российские клубы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА с февраля 2022 года. Ожидается, что они вернутся на мировую арену после завершения СВО.
Напомним, национальная команда России также отстранена от выступлений в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: мы будем играть в еврокубках через десять лет
Бывший футболист “Манчестер Юнайтед” Андрей Канчельскис рассказал, когда, по его мнению, российские клубы вернутся на европейскую арену.
Фото: ФК "Тобол"