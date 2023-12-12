- Наступил тот момент, когда можно реально бороться за место первого вратаря. У меня остается полгода контракта, мне важно отработать это время на максимальных оборотах – нас ждут оставшиеся игры в декабре, сборы, весенняя часть чемпионата. Хороший вызов, отличная проверка для меня.
28-летний голкипер Александр Васютин является воспитанником петербургской Академии "Зенита". В текущем сезоне вратарь провел за "сине-бело-голубых" один матч в российской Премьер-лиге и пропустил три гола. Также в активе игрока 4 встречи в Кубке России, в которых он пропустил четыре мяча и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. Всего на счету Васютина 12 игр за основную команду "Зенита", 13 пропущенных мячей и 4 матча на ноль.
Источник: "Спорт день за днем"
Васютин: настало время реально бороться за место первого номера в "Зените"
Голкипер "Зенита" Александр Васютин заявил, что готов побороться за место первого номера.
Фото: ФК "Зенит"