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Карпукас - о критике Галактионова и Баринова в адрес судей: я полностью поддерживаю их позицию

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Полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас высказался о критике арбитров после недавнего матча с "Крыльями Советов" (3:3).
Фото: ФК "Локомотив"
"После матча с "Крыльями" Баринов и Галактионов очень негативно высказывались о судействе? Я полностью поддерживаю их позицию" - цитирует Карпукаса Sport24.

После матча 16-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" (3:3) главный тренер московского клуба негативно высказался о работе судейской бригады. Капитан "железнодорожников" Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра "позором футбола". Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Михаила Галактионова на два матча. Дмитрий Баринов также дисквалифицирован на две встречи, одна из которых условно.

Локомотив Карпукас Баринов Галактионов
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