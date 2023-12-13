"Победа над "Зенитом" не самое лучшее событие этого года. Был целый ряд моментов", — сказал Андреев.
Функционер отметил, что команда ставит себе целью сохранить место в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. После 18 матчей "Оренбург" набрал 15 очков и идёт в зоне стыков. Команда вернулась в РПЛ два года назад.
Источник: Sport24.
В "Оренбурге" не считают победу над "Зенитом" лучшим событием 2023 года
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев подвёл итоги календарного года для команды.
Фото: ФК "Оренбург"