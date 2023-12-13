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В "Оренбурге" не считают победу над "Зенитом" лучшим событием 2023 года

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев подвёл итоги календарного года для команды.
Фото: ФК "Оренбург"
"Победа над "Зенитом" не самое лучшее событие этого года. Был целый ряд моментов", — сказал Андреев.

Функционер отметил, что команда ставит себе целью сохранить место в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. После 18 матчей "Оренбург" набрал 15 очков и идёт в зоне стыков. Команда вернулась в РПЛ два года назад.

Источник: Sport24.

Андреев Оренбург
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