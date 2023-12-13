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Григорьянц рассказал о решении КДК по эпизоду с "рацией Галактионова"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о вердикте комитета по поводу возможных переговоров дисквалифицированного главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова со своим штабом.
Фото: МатчТВ
- КДК принял следующее решение: не применять спортивных санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации, - передаёт слова Григорьянца Matchtv.ru.

После 16 тура РПЛ главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов был дисквалифицирован на два матча чемпионата России фактически и один условно за нецензурное определение в адрес судейства в послематчевом флеш-интервью. Во время домашней встречи "железнодорожников" с "Зенитом" (3:1) в рамках 17 тура РПЛ в телетрансляцию попал эпизод предположительного общения дисквалифицированного Галактионова со своим штабом по рации из ложи "РЖД Арены".

Галактионов приглашён на заседание КДК из-за возможного общения со штабом по рации в матче "Локомотив" - "Зенит"

КДК РФС Локомотив Галактионов
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