- КДК принял следующее решение: не применять спортивных санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации, - передаёт слова Григорьянца Matchtv.ru.
После 16 тура РПЛ главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов был дисквалифицирован на два матча чемпионата России фактически и один условно за нецензурное определение в адрес судейства в послематчевом флеш-интервью. Во время домашней встречи "железнодорожников" с "Зенитом" (3:1) в рамках 17 тура РПЛ в телетрансляцию попал эпизод предположительного общения дисквалифицированного Галактионова со своим штабом по рации из ложи "РЖД Арены".
Галактионов приглашён на заседание КДК из-за возможного общения со штабом по рации в матче "Локомотив" - "Зенит"
Григорьянц рассказал о решении КДК по эпизоду с "рацией Галактионова"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о вердикте комитета по поводу возможных переговоров дисквалифицированного главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова со своим штабом.
Фото: МатчТВ