- В моменте со взятием ворот "Краснодару" повезло. Непонятно, как в этой ситуации не смогли разобраться игроки ЦСКА. Но Владимир Ивич и его команда всё равно молодцы, что уходят на зимнюю паузу в статусе лидера, - передаёт слова Бубнова Sportbox.
Встреча 18 тура Российской премьер-лиги между "Краснодаром" и московским ЦСКА завершилась домашней победой "быков" со счётом 1:0. Решающий гол забил на 90 минуте атакующий хавбек чёрно-зелёных Никита Кривцов, который застал врасплох Игоря Акинфеева мощным ударом в касание в ближний угол после прямого паса полузащитника Эдуарда Сперцяна с углового низом.
Бубнов: "Краснодару" повезло в моменте со взятием ворот ЦСКА
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ситуации с единственным голом "Краснодара" в матче 18 тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"