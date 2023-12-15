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В "Оренбурге" рассказали о срыве трансфера Веры в "Локомотив"

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил о срыве возможной сделки по переходу аргентинского полузащитника Лукаса Веры в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Оренбург"
- Трансфер Веры сорвался. Почему? С платежами возникли сложности. Вера останется в "Оренбурге" до лета? Если никто другой не придёт за ним, то да, - передаёт слова Андреева "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что "Оренбург" и "Локомотив" ведут переговоры по условиям перехода в московский клуб 26-летнего аргентинского полузащитника южноуральцев Лукаса Веры. В текущем сезоне футболист провёл 18 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 4 результативных паса.

Оренбург Локомотив Вера Российские трансферы
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