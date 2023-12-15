– Мне кажется, экспертное решение после вердиктов по Пиняеву и правильному неудалению Кеняйкина в матче "Краснодара" и "Оренбурга" уже не может никого удивлять. В принципе, уже даже все равно, что они принимают решения. Принимают и принимают. Там логики не видно. Понятно, что основания у судьи были, был контакт руки и лица. Бальбуэна был неаккуратен, – цитирует Лапочкина "СЭ".
15 декабря пресс-служба РФС опубликовала решение Экспертно-судейской комиссии, которая встала на сторону волгоградского арбитра Рафаэля Шафеева в эпизоде с назначением 11-метрового удара в пользу "Факела" в домашней игре 18-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1), благодаря которому хозяевам удалось уйти от поражения. Речь идет о единоборстве между уругвайским защитником "Динамо" Фабианом Бальбуэна и опорным полузащитником "Факела" Андреем Менделем.
Лапочкин – о решении ЭСК РФС по поводу пенальти в ворота "Динамо": логики не видно
Экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал решение ЭСК РФС, которая признала верным назначение пенальти главным судьей Рафаэлем Шафеевым в ворота "Динамо" в гостевом матче 18-го тура чемпионата России против "Факела" (1:1).
Фото: РФС