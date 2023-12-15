– Футбольная столица России – в Москве или Санкт-Петербурге? Какой Питер?! Там до 1992 года никто не знал, что в городе есть футбольная команда. Самым знакомым для меня было "Динамо". На втором месте ЦСКА, третье – "Спартак", потом "Локомотив". "Зенит" оказался на слуху последние 20–30 лет, а в Европе их узнали последние лет 10–15, в отличие от московских клубов. Тем более в Питере только "Зенит".
Если брать последние 5 лет, то "Зенит" впереди всех. А что касается истории советского и российского футбола, то нельзя сравнивать Москву и Питер, – цитирует 55-летнего уроженца Черногории Sport24.
"Зенит" является бессменным чемпионом России в течение последних 5 лет. Три последних сезона московские клубы выигрывают Кубок страны. В 2021 году обладателем трофея стал "Локомотив", годом позднее Кубок завоевал "Спартак", обыгравший в финале "Динамо". В нынешнем году ЦСКА в решающем матче нанес поражение "Краснодару" в серии пенальти и лишил "быков" возможности выиграть дебютный трофей в истории клуба.
Ранее нападающий "Динамо" Федор Смолов назвал Москву футбольной столицей России. Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян отдал предпочтение в споре Санкт-Петербургу. Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов выразил солидарность с позицией футболиста сборной Армении и аргументировал, почему город на Неве должен носить статус футбольной столицы.
Божович – о футбольной столице России: какой Питер?! Там до 1992 года никто не знал о "Зените"
Экс-главный тренер тульского "Арсенала" и московского "Локомотива" Миодраг Божович ответил на вопрос, какой город является футбольной столицей России.
Фото: ФК "Арсенал Тула"