– Назначение Морено в "Сочи" меня не удивило. Хороший ли он тренер? Не видел его в работе. Посмотрим, как он адаптируется к российскому футболу и игрокам. Желаю ему удачи, – цитирует Рианчо "Матч ТВ".
15 декабря "Сочи" объявил о назначении экс-наставника национальной сборной Испании и "Монако" Роберта Морено на пост главного тренера команды. С 46-летним испанским специалистом подписан долгосрочный контракт. "Сочи" с 11 очками замыкает таблицу чемпионата России после 18-ти сыгранных туров. Отставание одноименной команды от зоны "стыков" составляет 4 очка, от спасительного 12-го места – 8 очков.
Ранее Морено занимал пост главного тренера "Монако" (2019–2020) и "Гранады" (2021–2022), а также провел 10 матчей в качестве наставника национальной сборной Испании в 2019 году. В сезоне-2014/15 Роберто выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Испании в качестве ассистента тренера "Барселоны".
Рианчо: назначение Морено в "Сочи" меня не удивило
Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо признался, что не удивлен назначению бывшего наставника сборной Испании и "Монако" Роберта Морено.
Фото: Global Look Press