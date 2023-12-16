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Сычев: пока Галактионов в "Локомотиве", у команды проблем не будет

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Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычёв высказался о главном тренере команды Михаиле Галактионове.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ
"Галактионов справляется со своей работой, всё нормально у него. Он уравновешенный специалист. Когда он в "Локомотиве", проблем у команды точно не будет", — сказал Сычёв.

39-летний Галактионов стал главным тренером московской команды в ноябре 2022 года. В нынешнем сезоне железнодорожники идут на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко в 18 матчах. Контракт специалиста с командой рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Metaratings.

Cычев Галактионов Локомотив
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