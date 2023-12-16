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Деменко: чемпионат должен заканчиваться 10-го ноября. Вместо этого мы смотрели матч с Кубой, который никому не нужен

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Экс-игрок "Спартака" Максим Деменко раскритиковал составителей календаря из-за декабрьских матчей.
Фото: ФК "Сочи"
"Зная, что нет еврокубков неужели нельзя было это продумать? Надо же понимать прекрасно, что чемпионат должен заканчиваться, например, 10 ноября! Для чего тянуть этот месяц, при том, что были паузы сборных. Мы видели, как Россия играет с Кубой 8:0, а мы ждём две недели, чтобы посмотреть этот матч, который никому не нужен. Можно было перестроить эту систему?" - приводит слова Деменко источник.

Последние два тура чемпионата России в 2023-м году были сыграны в декабре: 2-4-го декабря и 8-10-го соответственно. При этом в ноябре была пауза на матчи сборных, в которую был сыгран товарищеский матч сборной России против сборной Кубы. Россияне одержали в том матче разгромную победу со счетом 8:0

Источник: "Vprognoze.ru"

Деменко
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