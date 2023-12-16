Руководство московского "Спартака" планирует рассмотреть варианты расторжения контракта с центральным защитником Павлом Масловым по согласию сторон, сообщают СМИ.
При этом, по данным источника, в соглашении Маслова с красно-белыми есть опция, позволяющая игроку его продлить. Сообщается, что для активации этой опции футболист должен уведомить клуб о своём желании пролонгировать контракт.
Ранее Павел Маслов сообщал в СМИ, что не исключает варианта ухода из "Спартака" зимой 2024 года. В текущем сезоне 23-летний защитник провёл 4 матча во всех турнирах без результативных действий.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" может разорвать контракт с Масловым, у игрока есть вариант его продлить
По данным СМИ, у защитника "Спартака" Павла Маслова есть опция продления контракта, но клуб хотел бы расторгнуть соглашение.
Фото: ФК "Спартак"