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Metaratings: "Спартак" может разорвать контракт с Масловым, у игрока есть вариант его продлить

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По данным СМИ, у защитника "Спартака" Павла Маслова есть опция продления контракта, но клуб хотел бы расторгнуть соглашение.
Фото: ФК "Спартак"
Руководство московского "Спартака" планирует рассмотреть варианты расторжения контракта с центральным защитником Павлом Масловым по согласию сторон, сообщают СМИ.

При этом, по данным источника, в соглашении Маслова с красно-белыми есть опция, позволяющая игроку его продлить. Сообщается, что для активации этой опции футболист должен уведомить клуб о своём желании пролонгировать контракт.

Ранее Павел Маслов сообщал в СМИ, что не исключает варианта ухода из "Спартака" зимой 2024 года. В текущем сезоне 23-летний защитник провёл 4 матча во всех турнирах без результативных действий.

Источник: Metaratings.ru

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