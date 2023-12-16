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Зарема: видимо, "Спартак" реально заслуживал такого тренера, как Карпин, не больше

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Экс-член совета директоров московского "Спартака" Зарема Салихова прокомментировала слова бывшего вратаря "красно-белых" Артема Реброва об экс-главном тренере команды Унаи Эмери.
Фото: ФК "Спартак"
Зарема Салихова: в тренерской карьере Эмери «Спартак» стал лишь небольшой занозой

– Прогиб Реброва перед Карпиным засчитан (смеется). В ситуации с Эмери проиграл только "Спартак", упустив талантливого тренера, а также игроки, которые так ничего и не поняли. Даже спустя годы не сделали правильных выводов. Видимо, они реально заслуживали такого тренера, как Карпин, не больше.

В тренерской карьере Эмери "Спартак" стал лишь небольшой занозой. Извлек опыт и пошел дальше с высоко поднятой головой, – цитирует супругу экс-владельца "красно-белых" Metaratings.

Ранее Артем Ребров высказал мнение, что Унаи Эмери в период его работы в "Спартаке" не хватало жесткости. По его словам, испанскому специалисту следовало использовать не только метод пряника, но и почаще использовать кнут. Эмери возглавлял "Спартак" в 2012 году. До него и после него главным тренером "красно-белых" был Валерий Карпин.

После ухода из московского клуба Унаи Эмери завоевал 4 трофея Лиги Европы вместе с "Севильей" и "Вильярреалом". В настоящее время 52-летний испанец возглавляет бирмингемскую "Астон Виллу", с которой одержал 15 домашних побед подряд в АПЛ и занимает третье место в таблице чемпионата Англии, опережая "Манчестер Сити" на 2 очка.

Спартак Астон Вилла Ростов Карпин Эмери Салихова АПЛ
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