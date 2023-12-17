"В начале года я говорил, что "быки" будут бороться за чемпионство. Все посмеялись и назвали "Спартак". Но, чтобы они боролись за чемпионство, им нужен сильный и авторитетный тренер. А ещё им нужно уверенное в себе руководство, а не то, что сейчас", - цитирует Быстрова "RT".
Владимир Быстров выступал за "быков" с 2014 по 2017 год. Всего полузащитник провел 300 матчей в российском чемпионате, забив в них 43 мяча и отдав 45 голевых передач. После 18-ти туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 38-ю очками, опережая "Зенит" на два очка. В Кубке России подопечные Владимира Ивича заняли третье место в группе со "Спартаком", "Динамо" и "Пари НН". Команда продолжит выступление в Пути Регионов.
Быстров - о "Спартаке": им нужно уверенное в себе руководство, а не то, что сейчас
Владимир Быстров поделился мнением о том, чего не хватает "Спартаку" для борьбы за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"