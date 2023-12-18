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Metaratings: “Зенит” готов отпустить Сутормина за 5 млн евро

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Стало известно, за какую сумму петербургский “Зенит” готов расстаться с полузащитником Алексеем Суторминым.
Фото: ФК "Зенит"
По сведениям источника, “Зенит” намерен получить за уход своего полузащитником Алексея Сутормина пять миллионов евро. Отмечается, что на россиянина претендует “Сочи”. Есть вероятность, что зимой южане арендуют полузащитника сине-бело-голубых.

Напомним, действующее соглашение Сутормина с петербургским “Зенитом” рассчитано до июня рассчитано до июня 2025 года. Ранее Алексей признался, что он недоволен своим игровым временем в команде Сергея Семака.

Источник: Metaratings

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