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Агент полузащитника "Сан-Паулу" Нестора подтвердил переговоры с "Зенитом"

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Андре Кьюри, представляющий интересы полузащитника "Сан-Паулу" Родриго Нестора, рассказал, что ведёт переговоры о переходе своего клиента в "Зенит".
Фото: Getty Images
"Трансфер Родриго в РПЛ возможен в январе. Сейчас ведем переговоры с "Зенитом", — сказал Кьюри.

В летнее трансферное окно сообщалось, что "Зенит" заинтересован в переходе 23-летнего футболиста. Однако трансфер футболиста наверняка был отменён из-за того, что в российской команде остался Вендел. В зимнее трансферное окно будущее Вендела вновь находится под вопросом.

В нынешнем сезоне Нестор в 54 матчах забил два гола и отдал восемь результативных передач.

Источник: Sport24.

Зенит Сан-Паулу Российские трансферы
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