"Нет интереса от "Реала", — cказал Гарсия.
Ранее сообщалось, что за 20-летним игроком российской команды следит главный скаут "сливочных". Ренан играет за "Зенит" с января 2023 года, но в нынешнем сезоне потерял игровую практику. Вероятно, спортсмен вернётся на родину, а затем будет продан в европейский клуб в обход санкций.
Источник: Metaratings.
Агент Ренана опроверг интерес к игроку со стороны "Реала"
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника "Зенита" Роберта Ренана, опроверг интерес к игроку со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"