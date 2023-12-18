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Агент Ренана опроверг интерес к игроку со стороны "Реала"

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Луис Фернандо Гарсия, агент защитника "Зенита" Роберта Ренана, опроверг интерес к игроку со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Нет интереса от "Реала", — cказал Гарсия.

Ранее сообщалось, что за 20-летним игроком российской команды следит главный скаут "сливочных". Ренан играет за "Зенит" с января 2023 года, но в нынешнем сезоне потерял игровую практику. Вероятно, спортсмен вернётся на родину, а затем будет продан в европейский клуб в обход санкций.

Источник: Metaratings.

Ренан Зенит Реал Российские трансферы Ла Лига
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