Как утверждает источник, "красно-синие" рассчитывают сохранить 25-летнего форварда сборной России в составе в январское трансферное окно. Ранее сообщалось о желании турецкого "Трабзонспора" купить Федора Чалова ближайшей зимой. Отмечается, что интерес к лучшему бомбардиру ЦСКА проявляет не только турецкий клуб, но и ряд команд из Европы. Чалов желает выступать в одной из топ-5 европейских лиг.
В нынешнем сезоне нападающий ЦСКА забил 11 мячей и сделал 3 ассиста в 26 играх за "армейцев". Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.
Источник: RT
RT: ЦСКА не планирует продавать нападающего Федора Чалова зимой
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов продолжит выступать за "армейский" клуб как минимум до летнего трансферного окна 2024 года.
Фото: ПФК ЦСКА