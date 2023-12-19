- В команде многое строилось вокруг Малкома. Он был как Халк в своё время. А у питерцев в команде есть коалиция латиноамериканцев. И из их тусовки ушёл лидер. Конечно, это повлияло на коллектив. И многие, смотря на это, думали, что им тоже надо уходить. Сейчас они уже перестроились, есть другие лидеры. Ситуация выправилась, поэтому "Зенит" смог догнать "Краснодар". Но что будет дальше - загадка. Любая команда может провести второй круг совершенно иначе, - передаёт слова Новосельцева Metaratings.ru.
По итогам осенней части сезона действующий чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга занимает вторую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего "Краснодара" составляет 2 очка, при этом по ходу первого круга оно достигало 7 очков, а после 16 тура "Зенит" смог вырваться вперёд с перевесом в 1 очко, но вновь утратил лидерство.
Летом 2023 года петербуржцев покинул 26-летний атакующий полузащитник Малком, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ с 23 забитыми голами. Бразилец перешёл в саудовский "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро.
Новосельцев: в "Зените" многое строилось вокруг Малкома. Из тусовки латиноамериканцев ушёл лидер
Экс-защитник "Зенита" Иван Новосельцев прокомментировал текущую ситуацию для сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"