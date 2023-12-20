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Иванов: не стоит ждать сильных изменений в "Урале". Мы не настолько богаты

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Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, чего ждать от екатеринбуржцев на трансферном рынке зимой.
Фото: "Чемпионат"
Босс "Урала" Григорий Иванов поделился планами на ближайшую зиму и рассказал о перспективах привлечения в команду новых игроков.

"В зимнее трансферное окно не стоит ждать сильных изменений в "Урале". У нас много качественных футболистов, да и мы не настолько богаты, чтобы покупать ещё и ещё, но какое-то усиление будет. Если попадётся футболист, который сильнее наших, тогда можно о чём-то говорить, но больших изменений не будет", — рассказал Иванов в разговоре с журналистами.

Летом перед началом сезона "Урал" усиливался преимущественно за счет свободных агентов (Аюпов, Кики) и недорогих трансферов (Гильерме Щеттине - 0.4 миллиона, Владислав Малкевич - 0.2 миллиона). "Урал" под руководством Виктора Гончаренко занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. в 18-ти матчах команда набрала 19 очков.

Источник: "Чемпионат"

Урал Иванов Г Российские трансферы
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