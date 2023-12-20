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Аленичев: моё мнение однозначно - Абаскаль должен остаться в "Спартаке" как минимум до лета

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Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказал мнение о необходимости продолжения работы с красно-белыми испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images
- Понятно, что на фоне результатов идет много разговоров о работе Гильермо Абаскаля. Сложно понять, что в мыслях у руководителей клуба, но моё мнение однозначно: испанец должен остаться как минимум до лета. Можно начать поиски тренера - тогда, насколько понимаю, ставку вновь сделают на иностранца. Но ему нужно будет знакомиться с командой, узнать каждого футболиста, а в РПЛ остается сыграть-то всего ничего. И если новый специалист провалит весну, у него заранее готова отмазка - мол, я только пришел и так далее, - передаёт слова Аленичева "СЭ".

34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль занимает должность главного тренера московского "Спартака" с июня 2022 года. В полном сезоне-2022/2023 под руководством Абаскаля красно-белые стали обладателями бронзовых медалей Российской премьер-лиги, набрав 54 очка в 30 матчах.

По итогам осенней части текущего сезона-2023/2024 московский клуб занимает в турнирной таблице пятую строчку, набрав 30 очков в 18 матчах. Отставание "Спартака" от идущего третьим столичного "Динамо" составляет 2 очка, от возглавляющего чемпионскую гонку "Краснодара" - 8 очков.

Спартак Абаскаль Аленичев Российские трансферы
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