"Для нас очень важно было начать с победы в первой игре. Конечно, и трудности есть. Мы тренируемся всего 10 дней, тем не менее, нам нужно было победить и почувствовать уверенность в своих силах, чтобы успешно продолжить предсезонную подготовку и потом так же начать чемпионат", - цитирует Мантуана "Матч ТВ".
Вчера, 29 июня, петербургский "Зенит" одержал победу со счетом 3:0 над сербской "Црвеной Звездой" в товарищеском матче - забитыми мячами отметились Луис Энрике (дубль) и Лусиано Гонду. Петербуржцы также проведут товарищеский матч с швейцарским "Сьоном" в этом межсезонье.
По итогам сезона-2024/2025 команда Сергея Семака стала серебряным призером чемпионата России. Петербуржцы вылетели из розыгрыша Кубка страны, уступив в финале Пути РПЛ ЦСКА (2:2, 3:4 - пен.). В мае текущего года петербуржцы отпраздновали сто лет со дня основания футбольного клуба "Зенит".
"Важно было начать с победы в первой игре". Мантуан - о победе над "Црвеной Звездой"
Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан прокомментировал победу над "Црвеной Звездой" (3:0).
Фото: ФК "Зенит"