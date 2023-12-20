Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что, по его мнению, делает "Краснодар" "чемпионской" командой и реальным претендентом на титул по итогам сезона.
"Нравится настрой "Краснодара". Они играют со знанием дела. Соперникам приходится нелегко в гостях у "Краснодара". Шансы на титул? Победы в концовках — предвестник чемпионства, у "Краснодара" они есть. Но также хорошие шансы на титул есть и у "Зенита", и у "Динамо", — приводит слова Юрия Палыча источник.
"Краснодар" ушел на новогоднюю паузу в чемпионате в статусе "зимнего чемпиона". "быки" опережают ближайших преследователей, "Зенит", на два очка, "Динамо", расположившееся на третьем месте - на шесть. Кроме того, оборона "Краснодара", допустившая лишь 14 пропущенных голов в 18-ти матчах, является лучшей по этому показателю в лиге.
Источник: "РБ Спорт"
Семин: победы в концовках — предвестник чемпионства. У "Краснодара" они есть
Экс-наставник "Локомотива" высказался о перспективах "Краснодара" в борьбе за чемпионство.
Фото: "Матч ТВ"