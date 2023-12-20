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Гаджиев - о трансфере Джикии: мы в махачкалинском "Динамо" его ждем

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Президент клуба "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев выразил надежду на переход в свою команду защитника "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: "Чемпионат"
Экс-наставник "Анжи" времен "галактикос", а ныне президент дагестанского "Динамо" Гаджи Гаджиев признался, что был бы рад видеть у себя в клубе Георгия Джикию.

"Напишите, что мы его ждём. Все будут рады. Мы претендуем на выход в РПЛ. Мы его уважаем, ценим, не только как футболиста, но и как личность. Пусть все знают, что в любой момент махачкалинское «Динамо» готово подписать Джикию", — цитирует Гаджи Гаджиева источник.

Георгий Джикия потерял в этом сезоне место в основном составе "Спартака". Георгий провел всего 6 матчей в красно-белой футболке из 18-ти возможны, и ближе к трансферному окну участились слухи о возможном уходе капитана из "Спартака".

Махачкалинское "Динамо", тренером которого с лета нынешнего года является Курбан Бердыев, занимает первое место в Первой лиге России и является главным претендентом на выход в РПЛ на следующий сезон.

источник: "Legalbet"

Гаджиев Джикия Спартак Динамо Мх
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