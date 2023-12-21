- С Тедеско мы до сих пор на связи. Я не попадал в его схему, но по отношениям всё было хорошо. Кстати, самое обидное, что сейчас в сборной Бельгии он играет 4-3-3, а когда в "Спартаке" был - играл 3-5-2. Доменико мне передавал через Чепзановича, с которым я созванивался: "Если бы я в "Спартаке" ставил 4-3-3, ты бы у меня играл, Мирза!" ...Вообще, "Спартак" Тедеско - сильнейшая команда, в которой я играл, - приводит слова Мирзова "Чемпионат".
30-летний атакующий полузащитник Резиуан Мирзов выступал за московский "Спартак" в период с июля 2019 года по октябрь 2020 года, а также с июня по сентябрь 2021 года. С октября 2019 года по май 2021 года с красно-белыми работал немецкий главный тренер Доменико Тедеско, в настоящий момент возглавляющий сборную Бельгии. Сербский специалист Владимир Чепзанович входил в состав тренерского штаба Тедеско в качестве тренера по физической подготовке.
Под руководством Тедеско Мирзов провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
Мирзов: с Тедеско до сих пор на связи, хотя не попадал в его схему. Его "Спартак" - сильнейшая команда, в которой играл
Экс-полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов рассказал об отношениях с экс-главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"