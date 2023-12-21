"Приобретения в зимнее трансферное окно? Работаем в этом направлении. Вы же видите, как всем тяжело сейчас. Позиции? Как получится", - цитирует Айдамирова "Чемпионат".
По итогам осенней части российской Премьер-лиги "Ахмат" располагается в зоне стыковых матчей, на 13-м месте в турнирной таблице. Грозненский коллектив набрал 17 очков в 18 сыгранных турах. От двенадцатой строчки, дающей возможность избежать переходных матчей за право остаться в РПЛ, "Ахмат" отделяет два балла.
Генеральный директор "Ахмата" - об усилении зимой: как получится
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился планами на трансферном рынке.
Фото: ФК "Ахмат"