- Хорошо, что Российский футбольный союз находит такие спарринги. На мой взгляд, для нашей национальной сборной это сейчас самый сильный соперник из тех, что были до этого. Нужно подготовиться и хорошо сыграть. Будет много людей на футболе. Это хороший тест для нас, куда мы движемся: в правильном направлении или нет.
Контрольная игра сборной России и национальной команды Сербии пройдет 21 марта 2024 года. Матч состоится в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина.
Напомним, в этом году российская сборная провела восемь товарищеских встреч, одержав в них три победы, четырежды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Последним соперником команды Валерия Карпина была сборная Кубы, которая была разгромлена со счетом 8:0.
Источник: "СЭ"
Семин: Сербия это сейчас самый сильный соперник из тех, что были у сборной России
Экс-наставник сборной России Юрий Семин поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче против Сербии.
Фото: "СЭ"