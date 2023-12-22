– Обсуждение возвращения российского футбола в международную семью напрягает украинскую сторону. Мы сохраняем свое членство в УЕФА и ФИФА. Эти организации стараются найти варианты, чтобы восстановить нас. Своими демаршами Украина старается обратить на себя внимание. Но как можно требовать то, что не имеет к тебе отношения? – цитирует Свищева RT.
Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с призывом отменить контрольный матч матча между сборными России и Сербии, который запланирован на 2024 год. В УАФ аргументировали важность данного шага из-за необходимости продлить международное отстранение россиян на фоне СВО.
Напомним, на этой неделе РФС подписал контракт с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеской игры между национальными командами стран. Сербы станут первым соперником из Европы для сборной России с момента отстранения от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. Генеральный секретарь ФСС сообщил, что встреча пройдет 21 марта будущего года на московском стадионе "ВТБ Арена".
Свищев: обсуждение возвращения российского футбола в международную семью напрягает Украину
Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев объяснил причины действий Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая призвала запретить товарищескую игру между сборными России и Сербии.
Фото: "Матч ТВ"