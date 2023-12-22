Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Манчестер Сити
21:00
ФлуминенсеНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
23:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Эмполи
20:30
ЛациоНе начат
Салернитана
22:45
МиланНе начат
Монца
22:45
ФиорентинаНе начат

Свищев: обсуждение возвращения российского футбола в международную семью напрягает Украину

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев объяснил причины действий Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая призвала запретить товарищескую игру между сборными России и Сербии.
Фото: "Матч ТВ"
– Обсуждение возвращения российского футбола в международную семью напрягает украинскую сторону. Мы сохраняем свое членство в УЕФА и ФИФА. Эти организации стараются найти варианты, чтобы восстановить нас. Своими демаршами Украина старается обратить на себя внимание. Но как можно требовать то, что не имеет к тебе отношения? – цитирует Свищева RT.

Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с призывом отменить контрольный матч матча между сборными России и Сербии, который запланирован на 2024 год. В УАФ аргументировали важность данного шага из-за необходимости продлить международное отстранение россиян на фоне СВО.

Напомним, на этой неделе РФС подписал контракт с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеской игры между национальными командами стран. Сербы станут первым соперником из Европы для сборной России с момента отстранения от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. Генеральный секретарь ФСС сообщил, что встреча пройдет 21 марта будущего года на московском стадионе "ВТБ Арена".

Сборная России Сборная Сербии Свищев Украина
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится