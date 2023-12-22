"Мне больше было приятно то, что мы мало пропускаем и набираем очки. Сегодня лучшим признали меня, завтра – кого-то ещё. У меня хорошие отношения со всеми ребятами, стараюсь всех поддерживать, а самое важное для нас — результат команды", - цитирует Беленова Metaratings.
Вратарь перешел в воронежский клуб свободным агентом из казанского "Рубина" летом 2023 года. В текущем сезоне Александр сыграл в 14-ти матчах во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 5 раз оставил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего игрока в 250 тысяч евро. "Факел" ушел на зимнюю паузу, занимая десятую сточку в турнирной таблице РПЛ.
Беленов - о признании лучшим игроком "Факела" в ноябре: мне больше было приятно то, что мы мало пропускаем
Голкипер воронежского "Факела" Александр Беленов высказался о выступлении команды в первой части чемпионата.
Фото: ФК "Факел"