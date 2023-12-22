"Думаю, что любой человек который имеет отношение к футболу, будет лучше Эшуорта. Не понимаю, зачем в Россию брать португальцев или испанцев? Может, Амарал такой же жулик, как Эшуорт. Если он никогда не работал на посту спортивного директора, то зачем экспериментировать?", - цитирует Червиченко Metaratings.
Напомним, что сегодня московский "Спартак" назначил Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба. Португалец заменил Пола Эшуорта, который занимал эту должность с 2022 года. Ранее Амарал работал главным скаутом в "Бенфике". Также на пост спортивного директора рассматривалась кандидатура Хавьера Рибалты, который трудился в петербургском "Зените" c 2018 по 2021 год.
Червиченко: может, Амарал такой же жулик, как Эшуорт
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора "красно-белых".
Фото: "Матч ТВ"