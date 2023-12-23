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Ещенко - о назначении Амарала: нормально, но в структуре должны быть и спартаковские

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Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал кадровую политику своей бывшей команды.

Фото: "Матч ТВ"
"Ставка на иностранцев? Это нормальное дело, главное, чтобы люди в структуре клуба были футбольные. Ну и, конечно, должны быть бывшие спартаковские, как Ребров. Он сейчас там один, ему тяжеловато, если будет несколько таких Ребровых, будет хорошо, - приводит слова Ещенко "Матч ТВ"

Томаш Амарал займет должность спортивного директора "Спартака" с 1-го января 2024-го года. Ранее он работал скаутом и ассистентом тренера в клубах Португалии и Испании.

"Спартак" после 18-ти туров занимает 5-е место. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от первого места на 8 очков.

Ещенко Спартак Амарал
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