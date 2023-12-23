"Чалов — очень хороший нападающий, о нем знают в Европе. Он точно сможет заиграть там", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об интересе к форварду ЦСКА со стороны "Марселя" и "Трабзонспора". В текущем сезоне Чалов провел за "армейцев" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Федора в 12 млн евро. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года.
Камоцци: Чалов сможет заиграть в Европе
Итальянский специалист Франко Камоцци высказался о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.
Фото: ПФК ЦСКА