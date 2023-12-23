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Камоцци: Чалов сможет заиграть в Европе

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Итальянский специалист Франко Камоцци высказался о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.
Фото: ПФК ЦСКА
"Чалов — очень хороший нападающий, о нем знают в Европе. Он точно сможет заиграть там", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об интересе к форварду ЦСКА со стороны "Марселя" и "Трабзонспора". В текущем сезоне Чалов провел за "армейцев" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Федора в 12 млн евро. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года.

Камоцци Чалов ЦСКА
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