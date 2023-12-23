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Пономарев: Слуцкий ничего не смыслит в тренерском деле и он это понимает

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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев критически высказался о бывшем наставнике "армейцев" Леониде Слуцком.
Фото: Getty Images
"Он умеет работать только с готовыми командами, как это было в ЦСКА. Думаю, что Слуцкий понимает, что ничего не смыслит в тренерском деле, но признаться в этом боится. Где он может стать успешным? Разве что на Луне, потому что там у него не будет конкурентов", — приводит слова Пономарева источник.

Леонид Слуцкий возглавлял московский ЦСКА в период с 2009-го по 2016-й год. Позже в тренерской карьере Слуцкого была работа в сборной России, "Халл Сити", "Витессе" и "Рубине".

В последние дни в СМИ появились новости о возможном возвращении Леонида Слуцкого к тренерской работе. Как сообщается, в услугах специалиста заинтересован китайский "Шанхай Шеньуа".

Источник: "РБ Спорт"

Пономарёв Слуцкий
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