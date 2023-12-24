Александр Медведев, занимающий пост председателя правления санкт-петербуржского клуба, опроверг информацию зарубежных СМИ о переходе бразильского защитника "Зенита" Роберта Ренана в аренду в клуб "Интернасьонал". Ранее сообщалось, что клубы близки к закрытию сделки по аренде, которая длилась бы до лета 2024-го года предусматривала бы опцию выкупа.
Согласно данным других источников, в зимнем трансфере Роберта Ренана заинтересованы клубы АПЛ и мадридский "Реал", испытывающий дефицит на позиции центральных защитников из-за травм игроков основного состава.
По итогам первой части чемпионата России "Зенит" занимает вторую строчку, отставая от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Источник: "Чемпионат"
Медведев опроверг слухи об уходе Ренана из "Зенита" в "Интернасьонал"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отверг возможность перехода Ренана в бразильский "Интернасьонал".
Фото: "Чемпионат"