- Я всегда говорю, что в первую очередь надо обращать внимание на российских футболистов. Среди них тоже есть талантливые и способные игроки. Но, к сожалению, их просто не замечают в большинстве случаев, предпочитая делать ставку на легионеров. Взять хотя бы Мелёшина: если бы он чаще получал игровое время и доверие со стороны главного тренера, то стал бы качественным забивным нападающим, - передаёт слова Кечинова RT.
Ранее "Спартак" объявил о назначении на пост спортивного директора португальца Томаша Амарала, который сменит на этой должности англичанина Пола Эшуорта, переходящего на пост технического директора. Оба начнут свою работу 1 января.
19-летний воспитанник клубной академии "Спартака" нападающий Павел Мелешин в текущем сезоне сыграл за красно-белых 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Его суммарное игровое время составило при этом 318 минут.
Кечинов: "Спартаку" надо обращать внимание на российских игроков. Их не замечают, взять хоть Мелёшина
Экс-нападающий "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов считает, что с приходом нового спортивного директора "Спартаку" необходимо сделать ставку на российских футболистов.
Фото: ФК "Спартак"