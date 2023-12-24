- Моё будущее, "Палмейрас" или "Фламенго"? У меня есть контракт с "Зенитом", рассчитанный до 2027 года. На текущий момент я хочу провести праздники с моей семьёй и друзьями. Никаких конкретных предложений мне не приходило. Но если вдруг они появятся, то для меня будет большой честью поиграть за такие большие клубы, особенно если они заинтересованы в моих услугах, так что, если это произойдёт, думаю, это будет хорошим вариантом продолжения моей карьеры, - передаёт слова Клаудиньо ISTOE Esportes.
26-летний бразильский атакующий полузащитник Клаудиньо перешёл в "Зенит" из Санкт-Петербурга в августе 2021 года, сумма трансферной компенсации составила 12 миллионов евро. Контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2027 года. В текущем сезоне Клаудиньо провёл в составе "Зенита" 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса.
Ранее появлялась информация о желании со стороны Клаудиньо перейти в бразильский "Фламенго". Летом 2023 года "Зенит" покинул вингер Малком, вместе с которым Клаудиньо стал победителем олимпийского футбольного турнира в Токио в составе олимпийской сборной Бразилии.
Хавбек "Зенита" Клаудиньо: для меня будет честью поиграть за такие большие клубы, как "Палмейрас" и "Фламенго"
Атакующий хавбек "Зенита" Клаудиньо ответил на вопрос о продолжении своей карьеры.
Фото: Sport24