- Есть определённая схожесть, если рассматривать не футбольные моменты, а в плане мотивации, руководства с тренерской скамейки. Они очень импульсивные люди, но это доля любого футболиста. Ни один футболист в мире не любит проигрывать. В плане тренерских мыслей и управления командой Карпин и Рахимов кардинально отличаются, - передаёт слова Безрукова Metaratings.ru.
21-летний полузащитник Руслан Безруков с августа 2022 года выступает за казанский "Рубин", который с апреля 2023 года возглавляет 58-летний главный тренер Рашид Рахимов. В период с января 2019 года по сентябрь 2021 года футболист воспитывался в клубной академии "Ростова" и выступал за молодёжную команду жёлто-синих, главным тренером которых с декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по настоящее время является Валерий Карпин.
Хавбек "Рубина" Безруков: в плане тренерских мыслей и управления командой Карпин и Рахимов кардинально отличаются
Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков сравнил главного тренера казанцев Рашида Рахимова и наставника "Ростова" и сборной России Валерия Карпина.
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