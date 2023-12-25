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Ивич: у Галицкого есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день. Это часть моей работы в "Краснодаре"

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич рассказал о совместной работе с владельцем клуба Сергеем Галицким.
Фото: ФК "Краснодар"
- Одержимость Галицкого атакующим футболом? Это его философия. Галицкий - владелец клуба, он создал "Краснодар" с нуля, инвестирует в него свои деньги. У него есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день, на которые я буду обязан давать ответы - потому что я работаю на него. И Галицкий знает это, моими первыми словами ему были: "Я доступен для вас в любое время". Это часть моей работы. Мы часто говорим отдельно об игроках, о команде, о соперниках. Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков важно видеть, что владелец с ними, - приводит слова Ивича "Чемпионат".

46-летний сербский тренер Владимир Ивич возглавил "Краснодар" в январе 2023 года. Соглашение было подписано сроком на два года, его действие истекает в декабре 2024-го. За год работы в краснодарском клубе Ивич трижды получал награду лучшего тренера месяца в РПЛ. Предыдущим местом работы сербского специалиста был израильский "Маккаби" из Тель-Авива, с которым он дважды становился чемпионом страны.

По итогам осенней части сезона "Краснодар" лидирует в РПЛ, опережая своего ближайшего соперника - петербургский "Зенит" на 2 очка. Очный матч первого круга между этими командами прошёл в Санкт-Петербурге и завершился вничью (1:1). Ответная игра запланирована на середину апреля.

56-летний бизнесмен Сергей Галицкий создал "Краснодар" в феврале 2008 года, лично финансирует клуб и его инфраструктуру, включая строительство домашнего стадиона, и принимает деятельное участие в повседневной жизни чёрно-зелёных.

Краснодар Галицкий Ивич
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