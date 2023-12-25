- Верны ли слова Салиховой, что Абаскаль - провал года? Абаскаль под занавес первой половины чемпионата в целом начал справляться. У меня тоже к нему много вопросов, но я бы не назвал его провалом года. Мне кажется, он ещё повоюет. Зарема так или иначе ревнует, что не она принимает решения с точки зрения приглашения тренеров и всего остального, - передаёт слова Губерниева Metaratings.ru.
Московский "Спартак" под руководством 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля по итогам осенней части текущего сезона занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги пятое место, набрав в 18 сыгранных матчах 30 очков. По ходу сезона красно-белые несколько раз допускали трёхматчевые безвыигрышные серии.
Прошлый сезон "Спартак" полностью провёл под руководством Абаскаля и завершил чемпионат России на третьем месте.
Губерниев: не назвал бы Абаскаля провалом года. Зарема ревнует, что не она принимает решения по приглашению тренеров
Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах жены экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой, назвавшей наставника красно-белых Гильермо Абаскаля провалом года.
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