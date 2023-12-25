"Какой результат был бы хорошим для "Факела" в этом сезоне? Сохрaнить прописку в РПЛ. Можно замахнуться и выше, все зависит только от нас. Играем сo всеми на равных, а дальше как пойдет", - цитирует Максимова "Матч ТВ".
По итогам первой части текущего сезона "Факел" занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В 18 прошедших турах воронежцы набрали 21 очко. Отрыв от зоны прямого вылета на данный момент составляет восемь баллов, от зоны стыковых матчей за право остаться на будущий сезон в российской Премьер-лиге - 4 очка. От ЦСКА, занимающего 8-е место, воронежский коллектив отделяет семь баллов.
Нападающий "Факела" Максимов: сохранить прописку в РПЛ было бы хорошим результатом. Можно замахнуться и выше
Форвард "Факела" Максим Максимов рассказал, какой результат был бы хорошим для воронежцев по окончании сезона.
Фото: ФК "Факел"