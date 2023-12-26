"Он потерял место в основном составе. Мне очень нравится этот футболист, но видимо ему не нашли место в основном составе после травмы и, возможно, немного не доверяли. Такое впечатление, что на него не рассчитывали, потому что он играл в основном кубковых и второстепенных матчах, выходил на замену", - приводит слова Силкина "СЭ".
Напомним, что Даниил Лесовой получил травму крестообразной связки колена в июле 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел за московское "Динамо" 13 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. По информации СМИ, игрок "бело-голубых" может перейти в израильский "Маккаби Хайфа" за один миллион евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 1,8 млн евро. Московский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров. "Маккаби Хайфа" занимает вторую строчку в таблице чемпионата Израиля и отстает от лидера на шесть очков.
Силкин - о Лесовом: видимо ему не нашли место в основном составе после травмы и, возможно, немного не доверяли
Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал возможный переход Даниила Лесового в "Маккаби Хайфа".
Фото: ФК "Динамо"